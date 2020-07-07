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7 липня • оновлено в 20:31
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Російська мова завезена в Україну танками: Ніцой оцінила закон про мову

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7 липня Конституційний суд почав розгляд закону про українську мову на предмет конституційності. Письменниця та мовна активістка Лариса Ніцой в ефірі телеканалу Obozrevatel TV заявила: "Насправді це наїзд не на мову – це наїзд на українскість – на український світогляд, на право нації на самовизначення, на право нації заявити, що я господар на своїй українській землі".

Письменниця спростувала тезу про те, що російська мова присутня в Україні історично. На її думку, російська "завезена танками". Вона заявила, що звинувачення в насильницькій українізації базується на підміні понять.

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Теми
Підсумки Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Закон про мови
Особа
Лариса Ніцой
Місце
Україна
Теги
українська мова російська мова
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