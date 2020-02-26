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26 лютого • оновлено в 18:23
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Російська мова в парламенті: чи стане вона офіційною

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Експерт з групи з питань мовної політики при Кабінеті міністрів України Сергій Оснач у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував пропозицію народних депутатів дозволити користуватися російською мовою та мовами інших меншин в українському парламенті.

"Це не перша ініціатива колишніх регіоналів і Бужанського, вони постійно продукують підступні проєкти, щоб зницінити статус української мови. І вони це роблять не тому, що їм не зручно, а тому що хочуть просунути російську мову в український вищий законодавчий оран", - заявив Оснач.

На його думку, тривожні заяви звучать не лише від українофоба Бужанського, а й від інших представників фракції "Слуга народу".

"В Конституції чітко зазначено, що єдиною державною мовою є українська і мовою роботи державних органів може бути лише українська", - додав Оснач

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Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
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Сергій Оснач
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