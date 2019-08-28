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''Російська агресія змусила українців проявити себе тими, ким вони є насправді'': дослідниця пояснила феномени українських архетипів

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Людинознавець Катерина Хоптинська розповіла про те, які архетипи українця сьогодні панують у суспільстві, чи мають вони властивості до змін і як вони впливають на розвиток України у сучасному світі.

За її словами, сьогодні українці втратили, розмили розуміння своїх архетипів, що зумовлене перебігом історії. Тому, на її думку, потрібно старі архетипи виокремити, очистити до їх природного стану, а також побачити нові, які зараз формуються або вже зформувались.

Таким новим архетипом, за її переконання, поряд з традиційними "Варягом", "Турком" "Єзуїтом" та "Мамаєм", за останні п'ять років, утворився архетип "Кіборг", який є суто українським.

Вона відзначила, що українському архетипу не притаманне сприйняття чужинців у своєму середовищі, при чому чужинців як зі сходу, так і з заходу. А влада, як така, фактично не сприймається серйозно і на тривалий час. Анархічне ставлення до новообраних лідерів може дуже швидко змінитись і вся підтримка у короткий час може зійти нанівець.

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Катерина Хоптинська
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