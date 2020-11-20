Роман Мурмило на Обозреватель ТБ - 20.11.2020

Тетяна Гайжевська Відео 18:40, 20.11.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

ЄСПЛ став на бік України у справі про пенсії в ОРДЛО

У Джорджії підтвердили перемогу Байдена над Трампом після перерахунку голосів

Арахамія здав позитивний тест на COVID-19

Пік епідемії в Україні буде в січні-лютому, статистику можна множити на 5, – лікар

Вмирають навіть діти, але карантин ігнорують: ексклюзивні подробиці про COVID-колапс на Львівщині