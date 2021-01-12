Роман Мурмило на Обозреватель ТБ - 11.01.2021

Тетяна Гайжевська Відео 10:21, 12.01.2021 Оновлено: 10:54, 12.01.2021
Коментувати
Відео

Дивіться також

Окупанти затримали на Керченському мосту 100 кримських татар, – Чубаров

Зеленський анонсував нове рішення щодо тарифів на газ для українців

У мережі показали ціни ресторану в Буковелі. Фото чека на 9,5 тисяч

Старий Новий рік: смішні щедрівки для дорослих

Суд скасував люстрацію головного слідчого МВС часів Майдану