Роман Безсмертний: реагувати на обстріли потрібно жорстко

Представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи по Донбасу Роман Безсмертний прокоментував чергові порушення перемир'я на Донеччині.

Він заявив, що наступний раунд переговорів відбудеться 21 серпня. Але Україні, на думку Безсмертного, потрібно діяти вже зараз. З точки зору експерта, в ситуації, яка виникла біля Павлополю, потрібно було негайно наносити удар у відповідь.

Він також додав, що потрібно було також негайно закрити всі КПВВ, припинити через них перехід людей і транспортування будь-яких товарів. Але які рішення будуть прийняті по даному питанню від самого Романа Безсмертного не залежить. Його робота полягає в тому, щоб подати відповідні пропозиції.

"Є відповідна розмова, в результаті цієї розмови досягаються угоди. Ці угоди намагаються реалізувати. Паралельно є сили, які не хочуть, щоб ці домовленості були реалізовані і роблять все, щоб вони були порушені. Є партія миру, і є партія війни. Поки що партія миру програє цей поєдинок, "- підсумував експерт

З його точки зору, реагувати на подібні порушення необхідно жорстко.

"Коли виникає стрілянина з того боку – потрібно відповідати, відповідати жорстко. І належним чином. Щоб не виникало бажання порушувати досягнуті домовленості. Для цього потрібно використовувати весь комплекс заходів – бойові, військові, економічні, соціальні, гуманітарні. Які завгодно інструменти треба використовувати, щоб зупинити противника від подібного роду порушення домовленостей," - зазначив Безсмертний

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