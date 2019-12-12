Родинні зв'язки: хто з українських ТВ-каналів продовжує співпрацю з російськими колегами

Російські телеканали ТНТ, СТС, Перший канал, П'ятниця та "телеканал Ю" продовжують до сьогоднішнього дня співробітництво з низкою українських колег, як у виробництві телесеріалів, так і з купівлі готових шоу.

На тлі скандалу з показом на ТНТ серіалу "Слуга народу", який закінчився ще швидше, ніж встиг розгорітися на повну силу, з'ясувалося, що як телеканали групи StarLightMedia, так і групи "1 + 1" продовжують плідну і взаємовигідну співпрацю з російськими мовниками. І крім продажу одне одному готових шоу, деякі українські продакшн-студії продають навіть франшизи, надаючи право росіянам самостійно знімати програми, ідея і авторські права яких належать українській стороні.

Справедливості заради слід зауважити, що наведені в сьогоднішній програмі список не вичерпується тільки наведеними ТВ-каналами. Працюють з росіянами і Інтер, і Film.ua, а російський список сміливо можна доповнити телеканалами "ТВЦ" і "Росія".

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