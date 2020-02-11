Родичка агента НКВД, якого Львів не віддає Росії, накинулася з обвинуваченнями на Україну

На російському пропагандистському телебаченні виступила зі звинуваченнями на адресу України племінниця агента НКВД Миколи Кузнєцова.

Влада Львова запропонували обміняти його прах на полонених українців, що викликало бурю обурення в країні-агресора. Росіянка прокоментувала скандал в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1", упрекнув України в русофобії і вандалізмі.

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