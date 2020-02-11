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11 лютого • оновлено в 17:33
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Родичка агента НКВД, якого Львів не віддає Росії, накинулася з обвинуваченнями на Україну

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На російському пропагандистському телебаченні виступила зі звинуваченнями на адресу України племінниця агента НКВД Миколи Кузнєцова.

Влада Львова запропонували обміняти його прах на полонених українців, що викликало бурю обурення в країні-агресора. Росіянка прокоментувала скандал в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1", упрекнув України в русофобії і вандалізмі.

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