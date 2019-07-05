Роботи з оновлення Борщагівського шляхопроводу

Аварійний Борщагівський шляхопровід, який не бачив ремонту з 1965 року оновлюють.

Майстер дільниці Олександр Міщенко говорить, що вже проведено демонтаж решітки, демонтаж баласту, мостового полотна на аварійній дільниці.

Аби якомога швидше закінчити ремонт центральної смуги та відновити рух швидкісного трамваю, працівники працюють майже цілодобово. Поки тривають роботи, комунальне підприємство "Київпастранс" відслідковує ситуацію з трафіком. Сергій Литвинов в.о. директора з транспорту каже: там, де є необхідність, ставить на лінії додаткові автобуси

Нагадаємо, одночасно в столиці, капремонт проводиться на кількох мостових переходах і шляхопроводах. Основні об’єкти це Шулявський міст. Міст на Троєщину. Частина мостового переходу над Русанівською протокою. На своїй сторінці у Фейсбук міський голова Віталій Кичко перепросив киян за затори, але пояснив, що літо це найкращий час для ремонту доріг і мостів.

Віталій Кличко пояснює, що проведення робіт влітку проводиться через те, що в місті стає набагато менше машин. Люди знаходяться у відпустках. "Ми повинні оновлювати інфраструктуру, в яку до цього 10-ми років не вкладались кошти", — говорить Кличко.

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