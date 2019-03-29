Робота не вовк: українців можуть очікувати тудовие нововведення

У Мінсоцполітики пропонують дозволити тим працівникам, яким не платять зарплату понад 15 днів, не виходити на роботу. При цьому їх ніхто не має права звільнити, а після виплати боргів вони ще й отримають гроші від роботодавця. Ще одна пропозиція — зобов'язати державу виплачувати борги по зарплатах тим працівникам, чиї підприємства стали банкрутами. Виплатити можуть до 50 тисяч гривень. Небагато, але це хоч щось.

Профспілки загалом підтримують ініціативу, але запевняють — є деякі нюанси. Закон треба уважно читати і не допускати порушення власних прав.

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