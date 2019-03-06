Робота на результат: психолог дала пораду, як не втратити цінного співробітника

Психолог Оксана Павленко зазначила, що серйозним демотиватором в роботі є відсутність відчуття результату та його оцінки з боку оточення. За словами психолога, така оцінка повинна іти, в першу чергу, від керівництва, яке має продемонструвати не тільки те, що воно бачить роботу свого працівника, але й належним чином оцінює.

Як яскравий наочний приклад такого емоційного вигорання на роботі вона "домогосподарок", у яких часто відсутнє відчуття результату від своєї роботи, а також, які не отримують належної оцінки з боку членів родини.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся