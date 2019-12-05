Робот проти людини
Компанія KUKA не перестає нас дивувати своїми новими роликами.
Робот проти людини
Скріншот з відео
Робот проти людини
Скріншот з відео
Вкотре вона зіштовхує лицем до лиця роботів і людини.
В даному ролику використовувався робот компанії KUKA, який вже давно працює на виробництвах багатьох країн, його можна запрограмувати під різні потреби, в тому числі їх можна "навчити" грати на музичних інструментах.
Робот проти людини
Скріншот з відео
Робот проти людини
Скріншот з відео
Робот на відміну від людини здатний працювати без відпочинку. Компанія робить акцент на точності свого винаходу, адже він здатний працювати навіть з таким тендітним матеріалом як скло.
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