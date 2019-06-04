Робитиме менше помилок: дипломат пояснив відмову Зеленського від прес-конференції в Брюсселі

Дипломат, міністр закордонних справ 2003-2005 і 2010-2012 рр. Костянтин Грищенко зазначив, що відмова президента України Володимира Зеленського від спілкування із журналістами в Брюсселі, не є чимось несподіваним для прес-конференцій за участі лідерів Євросоюзу. Він зазначив, що всі західні політики відповідають на всі можливі запитання, проте, навів приклад, що майже аналогічна ситуація відбулася в Києві, під час візиту до України один з очільників Єврокомісії відмовився від спілкування із журналістами.

На його думку Зеленський вчинив правильно. За його словами, насамперед треба розібратись із тим, яким чином подавати інформацію з перемовин, частина яких проходила у конфіденційному режимі. Дипломат зауважив, що це не складна річ, проте до неї потрібно призвичаїтися.

Так, він вважає, що краще менше спілкуватись, ніж робити помилки, які після того будуть тебе супроводжувати.

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