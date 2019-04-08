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Робить людину бездушною: фізіогноміст пояснив, навіщо політикам ботокс-процедури

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Фізіогноміст Олександр Іванов підкреслив, що кожна людина проживає емоцію двічі: вперше – при першому зіткненням з подією або з інформації про нього. Вдруге – коли відповідна лицьова м'яз цю емоцію відображає (відтворює).

Він зазначив, що коли відбувається блокада лицьових м'язів (наприклад, в результаті процедури омолодження ботокса), то вони не спазмуються і не дають глибинного проживання проживання емоції. Від цього, за його словами, страждає емоційний інтелект і інтуїція людини.

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