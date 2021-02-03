РНБО заблокувало канали Медведчука: опитування

Obozrevatel Відео 12:50, 3.02.2021 Оновлено: 12:53, 3.02.2021

Зеленський ввів рішення РНБО про персональні санкції проти "правої руки" Медведчука: ліцензії 112, NewsOne, ZIK анульовано

Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів із 2 лютого персональні санкції Ради національної безпеки (РНБО) проти правої руки Віктора Медведчука Тараса Козака. Зокрема, йдеться і про анулювання ліцензій телеканалів, що належать йому (112, NewsOne, ZIK).

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