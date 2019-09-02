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2 вересня • оновлено в 11:54
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Ризиків від головування РФ в Раді Безпеки ООН немає: Володимир Ар'єв

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Народний депутат України Володимир Ар'єв прокоментував новину про те, що Росія отримала право на головування у Раді Безпеки ООН.

Російська делегація головуватиме протягом вересня. Головування у цій організації пререходить від одного члена до іншого кожного місяця згідно із розкладом латинською абеткою. Володимир Ар'єв зазначив, що ризики для України безперечно є, але також нагадав, що голосування у Раді Безпеки ООН відбувається шляхом досягнення консенсусу. Росія, на його думку, буде намагатися просувати свій порядок денний, але жодних критично небезпечних для України ризиків від головування РФ експерт не вбачає.

Ар'єв також нагадав, що у РБ ООН присутні США, які не допустять небезпечних ініціатив від Росії. Однак Росія зможе скликати засідання на вигідні їй теми, щоб зробити певний інформаційний шум, але останні рази, коли РФ намагалася так чинити, обернулися проти неї. Наприклад, засідання, яке РФ скликала через мовний закон в Україні, нагадав Ар'єв.

Більшість країн Європи розуміють та чітко усвідомлюють, хто є агресором та узурпатором, тому ініціативи РФ гнути свою лінію, можуть перетворитися на самобічування, додав депутат.

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