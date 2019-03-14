Ризики є: екс-заступник голови ЦВК сказав, коли в Україні з'явиться електронне голосування

Ризики є: екс-заступник голови ЦВК сказав, коли в Україні з'явиться електронне голосування72Читати матеріал російською
Екс-заступник голови ЦВК Андрій Магера зазначив, що в країнах Заходу немає великого захоплення електронним голосуванням. За його словами, останні події, вибори у США та референдум у Нідерландах, свідчать про те, що держави з пересторогою ставляться до такого виду голосування.
Він наголосив, що позиція багатьох експертів ОБСЄ, Ради Європи щодо переходу України до електронного голосування є стриманою; вони вказують на ті ризики, які на сьогоднішній день є. Тому, за його словами, перехід на такий вид голосування є далекою перспективою для всіх без винятку держав.
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