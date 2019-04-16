Ризик і невизначеність: експерт пояснив чому МВФ побоюється результатів виборів в Україні

Експерт "Реанімаційного Пакету Реформ" Ілля Несходовський зазначив, що для іноземних інвесторів не має значення прізвище президента-наступника, для них є певним ризиком сама зміна керівництва країни. Він наголосив, що для інвесторів має значення те, яку політику буде проводити президент, чи будуть переглядатись рішення, які були ухвалені раніше, чи будуть запроваджені нові підходи та чи будуть вони ефективними. Тому для них, за словами експерта, ризик і невизначеність йдуть поруч.

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