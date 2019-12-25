Головна Новини
25 грудня • оновлено в 15:14
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Різдвяне застілля: чому ми сваримося

94
Читати матеріал російською

Психологиня Оксана Зайцева у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим і Дениса Похили.

Вона прокоментувала, як відбувається спілкування між членами сім'ї в період різдвяних свят і пояснила, чому ми часто сваримося в цей час.

"Весь цей час ми як були різними, так і залишаємося різними. Коли ми збираємося у вузькому просторі, ми стаємо дуже залежні від поведінки один одного. Хто як себе веде, хто на що налаштований, і кожен вимагає до себе уваги. Зараз збиратися разом нам набагато складніше ніж 30, 50 чи 100 років тому. Адже ми дуже сімейна нація, у нас заведено збиратися в колі сім'ї. Сім'ї бувають різні, але коли ми приїжджали, ми ділилися враженнями і переживаннями, а зараз все це стало складніше. Ми приїжджаємо, збираємося, а всІ про одне одного вже все знають із соціальних мереж", - розповіла Зайцева.

Про ці та інші новини дізнавайтеся з прямого етеру ObozTV

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Оксана Зайцева
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини