Різдвяне застілля: чому ми сваримося

Психологиня Оксана Зайцева у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим і Дениса Похили.

Вона прокоментувала, як відбувається спілкування між членами сім'ї в період різдвяних свят і пояснила, чому ми часто сваримося в цей час.

"Весь цей час ми як були різними, так і залишаємося різними. Коли ми збираємося у вузькому просторі, ми стаємо дуже залежні від поведінки один одного. Хто як себе веде, хто на що налаштований, і кожен вимагає до себе уваги. Зараз збиратися разом нам набагато складніше ніж 30, 50 чи 100 років тому. Адже ми дуже сімейна нація, у нас заведено збиратися в колі сім'ї. Сім'ї бувають різні, але коли ми приїжджали, ми ділилися враженнями і переживаннями, а зараз все це стало складніше. Ми приїжджаємо, збираємося, а всІ про одне одного вже все знають із соціальних мереж", - розповіла Зайцева.

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