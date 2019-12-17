Різдвяне перемир'я на Донбасі вже стало традицією: Роман Безсмертний

Експпредставник України у ТКГ у Мінську у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та В'ячеслава Буткалюка.

Він прокоментував новини щодо різдвяного перемир'я на Донбасі.

"Що стосується перемир'я, то це традиційно. Даруйте, що я вживаю це слово, але за шість років на війні склалася традиція, що на Різдво... Ну. хтось там ходив у баню, а хтось оголошує перемир'я. Ну, на скільки воно буде виконуватися, ми всі знаємо. Щось робити треба, тому і робиться такий жест. Я хочу повернути вас до 2016 року. Тепер. що стосується розведення сил. Ділянок для розведення ще тоді було запропоновано 18. Якщо аналізувати три пункти, де частково зроблене розведення, то немає жодного офіційного висновку стосовно того розведення", - заявив Безсмертний.

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