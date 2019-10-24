Рівно 28 років тому Україна відмовилась від ядерної зброї

Ведучий прямого етеру ObozTV Олександр Лірчук нагадав глядачам інфо-панк проекту "Бурчук Live" як Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї.

24 жовтня 1991 року Верховна Рада проголосила без'ядерний статус України. Саме на основі цієї відмови 5 грудня 1994 року і був підписаний славнозвісний Будапештський меморандум, згідно до якого Великобританія, США та Росія зобов'язались гарантувати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також не застосовувати проти України будь-яку зброю.

У червні 1996 року Україна завершила виконання усіх зобов'язань, які взяла на себе згідно до Будапештського меморандуму, а от гаранти безпеки України свої зобов'язання не виконали як показала вже новітня світова історія.

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