Риторика ПАРЄ щодо Росії дуже змінилася: екс-делегат від України

Екснародна депутатка України, екссекретар Комітету ВРУ з питань європейської інтеграції Олена Сотник у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Вона прокоментувала рух України до інтеграції з Європейським Союзом та призначення нового віце-спікера у ПАРЄ.

"Робота української делегації полягає саме у роботі з делегатами з інших країн. Тобто, сформувати свою коаліцію, яка підтримає тебе з тих чи інших питань. Я вчора дивилася всі дебати. Я поки що не можу це відпустити, тому що дуже багато роботи та зусиль туди було покладено. Перше, що змінилося, - це взагалі риторика всієї асамблеї. Тобто, раніше ми мали союзників, які чітко були проти Росії, вони були проукраїнські, для них взагалі не стояло питання щодо Донбасу та Криму, також були люди, які не визначилися, і була досить маленька частина делегатів, які підтримували РФ. А вчора я побачила, що навіть мій друг, з яким ми разом 5 років пропрацювали, виступаючи у ПАРЄ вже висловлювався дуже ліберально та толерантно щодо РФ", - заявила Сотник.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!