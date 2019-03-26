Рішення Трампа по Ізраїлю – бомба уповільненої дії для України по Криму: експерт

Експерт із міжнародних питань Ірина Верещук зазначила, що визнання президента США Дональдом Трампом суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами в Сирії має негативний контекст для України щодо позиції США по Криму. За її словами, таке рішення американського президента, всупереч резолюції Радбезу ООН, закладає "бомбу сповільненої дії" на Близькому Сході і знищує позицію США по Криму.

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