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Рішення суду в Гаазі не задовольнить ані Україну, ані Росію: експерт

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Експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич зазначив, що рішення Міжнародного суду в Гаазі у справі "Україна проти Росії" не задовольнить жодну зі сторін. За його словами, Російська Федерація, як правонаступниця СРСР, вважається одним з творців сучасної системи світового устрою. Тому, на його думку, неможливо постійного члена Радбезу ООН обкласти суцільними санкціями чи виключити з глобального порядку денного.

За його словами, формальний один і той самий позов до суду в Гаазі, від двох різних країн: одна з яких Україна, яка знаходиться в стані глибокої економічної кризи, а друга від України, яка довела, що може бути успішною, перебуваючи у стані війни, буде розглядатися по-різному.

Але, навіть за таких умов, він вважає, що суб'єкт господарювання, незалежно від державних інституцій, може позиватися до суб'єктів господарювання РФ, або до уряду Росії. І це, на його думку, може бути частиною державною політикою.

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