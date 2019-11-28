Рішення Стокгольмського арбітражу неповне: експерт з енергетичних питань

Експерт з енергетичних питаню Юрій Корольчук у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини про те, що "Газпром" програв суд Україні у Стокгольмському арбітражі. Він також пояснив чутки про те, що Україна готова пробачити Росії газові борги.

"Якщо вони нам поставлять газ, то ми просто зарахуємо їм цю поставку як борг, тобто ніхто нікому нічого не буде пробачати. А що стосується рішення Стокгольмського арбітражу, то там трохи заплутана ситуація. Те рішення, яке ми маємо зараз, воно не повне. Це скоріше технічне рішення, сумнівів по якому ні в кого не виникало, а от ключове, повне рішення буде розглянуте пізніше, вже у 2020 році. Можливо, ближче до осені", - заявив він.

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