Рішення про розпуск ЦВК є політично вмотивованим: комітет виборців України

Заступник генерального директора, керівник програм ВГО КВУ Наталія Линник прокоментувала новину про те, що президент України вирішив розпустити ЦВК.

На думку комітету виборців України, аргументи, висловлені в поданні президента і представниками фракції "Слуга народу" не є такими, що свідчать про систематичні проблеми або грубі порушення законодавства з боку членів ЦВК. Серед порушень, на думку Линник, не має таких, наслідком яких має бути беззаперечний розпуск ЦВК. Більшість аргументів, які озвучувались президентом, побудовані на наявності низки судових рішень, якими було визнано протиправними та скасовано ряд постанов ЦВК, зокрема щодо реєстрації окремих депутатів.

Кількість судових рішень. якими були скасовані постанови ЦВК, також, за словами Линник, не є коректними, оскільки кількість порушень скоріше пов'язані не із системними питаннями, а із проблемами у різночитанні існуючого виборчого законодавства. Отже, комітет виборців України вважає рішення про розпуск ЦВК політично вмотивованим, заявила Линник.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся