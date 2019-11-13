Ринок землі відкривають для міжнародних корпорацій, а не для українських фермерів: експерт-міжнародник

Експерт-міжнародник, екс-співробітник посольства України у США Андрій Теліженко у прямому етері ObozTV прокоментував земельну реформу в Україні.

"Звичайно закордонні держави та великі міжнародні компанії будуть тільки в захваті від того, що ми провели земельну реформу. Бо вони будуть зацікавлені у тому, щоб зайти на ринок України. Бо була пропаганда щодо того. що це робиться для українців, для фермера, але це все нісенітниця. Ми знаємо, що державні компанії в США та Канаді скуповують землю на своїй території назад. щоб мати більшість цієї землі у державній власності, а Україна починає продавати своюземлю на тих умовах, де немає підстав для того, щоб це робити. Законопроект дуже недосконалий", - заявив Теліженко.

За його словами, депутатів підкупили і гамузом проштовхнули цей законопроект. В першу чергу, це було зроблено для американських та європейських корпорацій, щоб зайти на ринок України.

"Для таких компаній як Cargill, наприклад. Ми ще неодноразово побачимо це ім'я при купівлі земель в Україні", - зазначив експерт.

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