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7 лютого • оновлено в 09:42
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"Ринок землі потрібно вводити еволюційно": Микола Томенко

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Лідер партії Громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучого "Підсумків" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував хід голосування за законопроект про землю і розповів про можливі наслідки його прийняття.

Політик пропонує вводити ринок землі послідовно, еволюційно, створюючи відповідні інституції.

На перші два роки він пропонує обмежити купівлю землі тільки фізичними особами до 300-500 га і почати продажі з Дніпропетровської області, оскільки саме в цьому регіоні найбільша підтримка чинного президента і його партії.

Також Томенко вважає, що необхідна обов'язкова заборона на перепродаж такої землі на 5-6 років.

"Поки ми наводимо порядок в системі, формуємо ціну, можна запустити такий пілотний проект на два роки", - додав він.

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