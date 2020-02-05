"Ринок землі потрібно вводити еволюційно": Микола Томенко
Лідер партії Громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучого "Підсумків" Вадима Колодійчука.
Він прокоментував хід голосування за законопроект про землю і розповів про можливі наслідки його прийняття.
Політик пропонує вводити ринок землі послідовно, еволюційно, створюючи відповідні інституції.
На перші два роки він пропонує обмежити купівлю землі тільки фізичними особами до 300-500 га і почати продажі з Дніпропетровської області, оскільки саме в цьому регіоні найбільша підтримка чинного президента і його партії.
Також Томенко вважає, що необхідна обов'язкова заборона на перепродаж такої землі на 5-6 років.
"Поки ми наводимо порядок в системі, формуємо ціну, можна запустити такий пілотний проект на два роки", - додав він.
Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".