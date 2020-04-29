Ринки треба запускати: нардеп назвав умови

Відео 13:14, 29.04.2020

Ринки треба запускати, але з жорстким контролем та відповідальністю з боку органів місцевого самоврядування.

Так вважає народний депутат від фракції "Слуга народу" Віталій Безгін. Про це, а також про віце-прем'єріаду та кадрові перестановки в українському уряді поговорили ыз парламентарем по скайп-зв’язку.

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