Ринки треба запускати: нардеп назвав умови

Ринки треба запускати, але з жорстким контролем та відповідальністю з боку органів місцевого самоврядування.

Так вважає народний депутат від фракції "Слуга народу" Віталій Безгін. Про це, а також про віце-прем'єріаду та кадрові перестановки в українському уряді поговорили ыз парламентарем по скайп-зв’язку.

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