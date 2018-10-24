Римський "скажений ескалатор": постраждали українці - замах на бізнесмена на Сумщині - з Росії до України везли труп - новини на ObozTV

Під час збою роботи ескалатора у метро Риму постраждали четверо українців. У Департаменті консульської служби МЗС України кажуть - наших співвітчизників доправили до лікарні.

На Сумщині розстріляли автівку директора фірми з охорони нафтопродуктів. Денис Титаренко, сидів у авто в одному з приватних секторів селища Герасимівка, у той момент, коли по машині невідомий відкрив вогонь.

До України з Росії намагалися завезти труп жінки, яку видавали за живу. Пікантна ситуація трапилася на пункті пропуску Гоптівка - Нехотєєвка на Харківщині. Тіло з Росії везла рідня.

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