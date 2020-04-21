Рік Володимира Зеленського на посту Президента України. Підсумки на карантинв. День 36

У водопроводі Парижа знайшли #COVID-19

Чи є привід турбуватися жителям українських міст ми поговорили з Володимиром Курпітою - ексдиректором Центру громадського здоров'я МОЗ України, інфекціоністом.

дарив коронавірус і по ринку нафти. Ф'ючерси марки WTI уперше в історії опустилися у вартості до $15 за барель.

Чи очікувати подальшого піке вартості нафтопродуктів на АЗС України - ми розпитали у Геннадія Рябцева, експерта з енергетичних питань

Як Україна буде розвивати зовнішньополітичний постпандемічний курс та долати кризу разом зі світом?

Що чекати від нормандського формату, чи послабить #Росія свою хватку в украінському питанні.

Говоримо з колишнім міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним

Рік Володимира Зеленського на посту Президента України аналізуємо разом з Бориславом Березою, народним депутатом України восьмого скликання

1 травня індексація пенсій - Галина Третьякова, голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів

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