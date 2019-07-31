Рік тому відбувся напад на Катю Гандзюк

Рік тому в Херсоні відбувся напад на в.о. керуючого справами мерії міста, відому активістку Катерину Гандзюк.

Як повідомляв в Facebook журналіст Сергій Нікітенко, невідомий чоловік чекав Катерину біля під'їзду і облив її кислотою.

"У неї серйозні опіки. Зараз вона в лікарні, ніяких подробиць поки немає. Прошу, не поширюйте неперевірену інформацію", – написав він тоді.

Пізніше Нікітенко уточнив, що кислота потрапила Катерині на руку і спину, частково і на обличчя. Вона перебувала в шоковому стані.

Через кілька місяців активістка померла в лікарні. Також надходили повідомлення про напад на журналіста, який повідомив про трагедію, Сергія Нікітенко.

Експерти і гості OBOZREVATEL попереджають, що є ймовірність, що особи, які фігурують в слідстві, можуть уникнути покарання.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram