Riffmaster в душі рокер, він навіть свій робочий день організувати не може: герой України про справу Шеремета
Волонтерка, герой України Альона Шевцова у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.
Вона прокоментувала новини щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваних у справі щодо вбивства Павла Шеремета.
"Дівчат особисто я не знала, але оскільки я особисто цікавлюсь такими справами, то я можу сказати, що останнім часом подібних справ побільшало. Це і справа генерала Марченка та команди, справа Інни Грищенко та її чоловіка, справа Андрія, Юлії та Яни. Я була на суді, до Яни я не встигла, а у Андрія та Юлії була, і Андрія Антоненка я була готова взяти на поруки. Тому все бачила особисто, тим більше, що я особисто знайома з командувачам військ, де служить Андрій. Я збираю інформацію з різних джерел перед тим, як робити якісь висновки", - зазначила Шевцова.
Вона заявила, що давно знайома з Андрієм Антоненком. якого звинувачують у організації вбивства Павла Шеремета.
"У нас зараз нічому не дивуєшся... Я добре знаю Андрія, і можу сказати, що він в душі рокер і не може нормально зорганізувати навіть свій робочий день... Тому для мене звучить досить дивно, що підозрюється приступне угрупування з лікаря, медика, яке організував музикант", - додала волонтерка.
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