Riffmaster подал в суд на Зеленського
Андрій Антоненко подав позов проти Зеленського, Авакова і Рябошапки. Він вважає, що вони зганьбили його репутацію.
Про це повідомив адвокат Riffmaster`a Святослав Жерновніков.
"До Печерського суду, від Андрія Антоненко (Riffmsater), поданий позов до посадових осіб, які зганьбили його репутацію", – написав він.
У позовній заяві повідомляється, що під час брифінгу представника МВС було повністю проігноровано норму за принципом презумпції невинуватості, а також порушений принцип честі і гідності громадянина і людини.
Андрій Антоненко подав позов на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, президента України Володимира Зеленського, Генерального прокурора Руслана Рябошапку, а також першого заступника голови Нацполіціі, начальника кримінальної поліції Євгена Коваля.
Також Riffmsater судиться з телеканалом "Україна".
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