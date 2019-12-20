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20 грудня • оновлено в 19:36
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Riffmaster подал в суд на Зеленського

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Андрій Антоненко подав позов проти Зеленського, Авакова і Рябошапки. Він вважає, що вони зганьбили його репутацію.

Про це повідомив адвокат Riffmaster`a Святослав Жерновніков.

"До Печерського суду, від Андрія Антоненко (Riffmsater), поданий позов до посадових осіб, які зганьбили його репутацію", – написав він.

У позовній заяві повідомляється, що під час брифінгу представника МВС було повністю проігноровано норму за принципом презумпції невинуватості, а також порушений принцип честі і гідності громадянина і людини.

Андрій Антоненко подав позов на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, президента України Володимира Зеленського, Генерального прокурора Руслана Рябошапку, а також першого заступника голови Нацполіціі, начальника кримінальної поліції Євгена Коваля.

Також Riffmsater судиться з телеканалом "Україна".

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