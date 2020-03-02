Рідкісні захворювання в Україні: експерт про небезпеки
Тетяна Кулеша, голова Громадської спілки "Орфанні захворювання України" у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL.
Вона прокоментувала, які рідкісні захворювання можна зустріти серед українців.
"80% рідксних захворювань - це генетичні хвороби, вони в деяких випадках проявляються в дитинстві до 5 років, а в деяких випадках людина може все життя з ними прожити і не знати про них. Не всі ці хвороби можна лікувати. Виникнення такого захворювання не залежить від способу життя, тому ніхто не застрахований, жодна родина, на жаль. Раннє виявлення таких хвороб у нас не є досконалим. В Україні скринінг новонародженої дитини робиться на 4 хвороби, для порівняння в Польщі - це 12 хвороб, а в США - це 64 хвороби", - заявила Кулеша.
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