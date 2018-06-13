Річниця визволення Маріуполя, електронні чеки для підприємців- новини на ObozTV

Уряд схвалив відставку Павла Жебрівського з посади голови Донеччини.У Маріуполі відзначають різницю звільнення від проросійських сепаратистів. Кабмін запровадить нові механізми електронних чеків для підприємців. На церемонію відкриття Чемпіонату світу 2018 до Росії приїдуть наслідний принц Саудівської Аравії, президенти Абхазії, Азербайджану, Білорусії, Болівії, Казахстану, Киргизії, Панами, Таджикистану, Парагваю, Руанди, а також новообраний прем'єр-міністр Вірменії, прем’єр Лівану і голова парламенту КНДР.

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