Річниця трагедії у Іловайську: нові дані Генштабу

У боях за Іловайськ у серпні 2014 року українська армія втратила 220 бійців, ще 40 зникли безвісти, а 13 військових досі перебувають у полоні.

Як передає ВВС, про це повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Також уточнили втрати під час виходу бійців "зеленим" коридором. "Саме 29 серпня 2014 року: загинуло – 129 осіб, поранено – 18 осіб, зникли безвісти – 22 (станом на 22 серпня 2019-го – 10 залишаються), в заручниках – 10 (станом на 29.08.2014 р.)", – поінформували в Генштабі.

Зазначається, що "до загиблих додано кількість зниклих безвісти, які були ідентифіковані з експертизою ДНК станом на 16 серпня 2019 року". Дані не враховують загиблих добровольчих підрозділів МВС, які воювали в Іловайську в серпні 2014-го разом із армією. Раніше військова прокуратура повідомляла, що загальні втрати МВС і ЗСУ в Іловайську становлять 366 бійців. Водночас ексглава Генштабу Віктор Муженко заявляв, що добробати втратили в боях за Іловайськ приблизно 200 бійців.

Так, загальні втрати сил АТО під Іловайськом можуть досягати 420 бійців.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський призначив День пам'яті захисників України на 29 серпня і приурочив її до річниці Іловайської трагедії на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео з моторошними одкровеннями захисника України про те, яким тортурам піддавалися воїни ЗСУ з боку терористів "ДНР" під час Іловайського котла.

Раніше стало відомо, скільки українських військових загинули на Донбасі з початку 2019 року. З'ясувалося, що найбільші втрати ЗСУ понесли в квітні та липні.

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