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27 квітня • оновлено в 23:10
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Річниця шостого президента - падіння продовжується. Підсумки на карантині. День 42

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Про вихід України з карантину і про те, коли що запрацює ми розпитали у Владислава Криклія, Міністра інфраструктури України.

Віктор Євтушенко, голова незалежної профспілки працівників Білоцерківської станції екстреної медичної допомоги розкаже про те, що у Білій Церкві 70% медпрацівників швидкої допомоги готові звільнитися через низькі зарплати.

Нові дослідження медиків. Висипання на ногах може бути новим симптомом коронавірусу. Розпитали про це у Анни Горбань, дитячої лікарки.

У Харківській області – антирекорд. За добу підтверджено лабораторно 22 випадки захворювання на ковід-19. 11 захворілих – пацієнти обласної психіатричної лікарні. Подробиці розкаже ОЛЕКСІЙ КУЧЕР ГОЛОВА ХАРКІВСЬКОЇ ОДА.А у Херсоні- бунт аграріїв. Через коронавірус немає кому продавати овочі. Спілкуємося з Федором Негоєм, директором сільськогосподарського ринку с. Великі Копані.

І про економічні наслідки карантину говоримо зі "Слугою" Віталієм Безгіним.

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Підсумки
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