19 серпня 1191 року в Радянському Союзі відбулась спроба перевороту, коли самопроголошений Держкомітет з надзвичайного стану (ДКНС) намагався усунути від влади Михайла Горбачова.

Державний комітет з надзвичайного стану (ДКНС) (рос. Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП) — це організація, яка була створена за день до перевороту 18 серпня 1991 року. Її метою було збереження держави СРСР шляхом усунення від влади президента, дії якого учасники комітету розглядали як неконституційні. Що сталося в результаті перевороту історії відомо, як власне і що сталось із самою державою СРСР.

Цікаво, що у 1991 році заколотники намагалися усунути Горбачова від влади на підставі його невиліковної хвороби. І станом на сьогодні у сі учасники Серпневого путчу померли, а сам Горбачов живий та здоровий.

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