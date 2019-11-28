Фрірайд-лижник Річард Пермін готовий знову підкорювати вершини через три роки, дві зламаних щиколотки і дев'ятимісячний відпочинок. Кращий спортсмен, якого називають "символом лижників нового покоління", поділився захоплюючою історією свого нового лижного відео. Подивіться, як він піднімається на даху - так, на даху - Аворіа, Франція, за допомогою свого хронографа IWC Pilot's Watch TOP GUN.

Річард Пермін - через біль, до успіху. Скріншот з відео

Річард Пермін - через біль, до успіху. Скріншот з відео

У перший день зйомок я впав з даху і зламав обидві щиколотки. Мені потрібен був рік, щоб знову кататися на лижах після 3 місяців в інвалідному візку і 9 місяців реабілітації.

Цей проект дуже багато значить для мене. Спочатку я хотів отримати кліп, заснований на якості їзди.

Річард Пермін - через біль, до успіху. Скріншот з відео

Річард Пермін - через біль, до успіху. Скріншот з відео

Витративши незліченну кількість годин на лижах через травму, я зрозумів, що хочу поділитися своєю любов'ю і пристрастю до катання на лижах, тому я переписав сценарій зі своєю командою, щоб показати це.

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