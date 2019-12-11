РФ відреагує на навчання США в Європі: військовий експерт

Консультант відділу воєнної та воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих.

Він прокоментував можливу реакцію РФ щодо навчань 20 тис. військових армії США вздовж східних кордонів НАТО.

"Звичайно ж реакція буде на фоні тих попередніх тез, що НАТО розширює свою присутність, як говорить РФ, що НАТО наближається до російських кордонів. Але я думаю, що США виконають вимоги Віденських документів від 2011 року і запросять на навчання міжнародних спостерігачів. На відміну від навчань "Захід 2017", на які РФ не запросили міжнародних спостерігачів, не зважаючи на те, що ті навчання проводились для 13 тис. військових", - заявив Бєлєсков.

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