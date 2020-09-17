РФ відкрила полювання на українських бійців на Донбасі, – Кочевенко

Обстріли позицій Збройних сил України на Донбасі з метою спричинити втрати серед бійців є проявом воєнного тероризму Російської Федерації.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV заявив директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді, військовий експерт Юрій Кочевенко. "Всі обстріли, всі полювання, які фактично відкрили росіяни на наших військових, – це воєнний тероризм. Метою є не сам факт цієї воєнної дії, а той суспільно-політичний резонанс, який вона викликає", – сказав він.

На думку експерта, Кремль поставив перед собою чітку мету – легітимізувати в переговорному процесі "ДНР" і "ЛНР", щоб ще більше дистанціюватися від процесу і довести, що на сході України триває "громадянська війна".

Росія обрала тактику постійного тиску на Україну, завдяки якій змушує керівництво держави йти на маленькі поступки і поступово здавати національні інтереси, впевнений Кочевенко.

Зокрема, за його словами, Кремль грає на тому, що у втратах на війні українці схильні звинувачувати особисто президента України Володимира Зеленського.

"Росіяни вбивають українських військових, а українці звинувачують у цьому Зеленського. Росіяни це розуміють і продовжують це робити, шантажуючи Зеленського – мовляв, якщо ти не підеш на поступки, ми зараз тут почнемо", – наголосив експерт.

Повну версію бліцінтерв’ю з Юрієм Кочевенком скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, ексначальник пресслужби Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що країну-агресора може заспокоїти лише ефективна протидія української армії.