РФ розхитує ситуацію в Україні: Мирослав Гай

Ветеран АТО Мирослав Гай у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL.

Він прокоментував події на Донбасі та протести проти евакуації українців в Нових Санжарах.

"Давайте розбирати внутрішні та зовнішні фактори. В умовах війни Україна постійно підпадає під дії інформаційно-психологічних операцій. Коли РФ бачить проблемну тему, вони автоматом включаються, тому що це привід розхитати ситуацію в країні. Можна нищити країну ось таким методом, створюючи паніку, підриваючи авторитети", - зазнаяив Мирослав Гай.

Він додав, що в російських та світових ЗМІ Нові Санжари вже звучать в негативному контексті. Українців показують як народ, який не має емпатії та бажання підтримувати власних співгромадян.

"А тепер подивимося, в яких умовах цих людей розмістили... Це жах! За місяць можна було окреме містечко поставити, можна було до міжнародних організацій звернутися", - додав ветеран АТО.

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