РФ хоче виторгувати вигоди від повернення українських кораблів: військовий експерт

Військовий експерт Олександр Мусієнко у прямому етері ObozTV прокоментував можливість повернення українських кораблів, які РФ захопила у Керченській затоці.

"Вони хочуть використати цю ситуацію для того, щоб тиснути на Україну та вимагати якихось поступок. Пригадайте, що подібна ситуація була фактично і у справі моряків, яких РФ незаконно утримувала на території своєї країни. Тоді говорили про те, що ми готові повернути вам ваших громадян, але ж ви спочатку визнайте, що вони причетні та винні у тому, що порушували кордон РФ у Криму, і таким чином підпишіться про визнання Криму територією РФ. Але в той же час я нагадую. що згідно до наказу міжнародного трибуналу з морського права РФ мала ще до червня місяця повернути моряків та кораблі", - заявив Мусієнко.

Він зазначив, що РФ зараз фактично ігнорує рішення міжнародного арбітражу.

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