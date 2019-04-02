Результати виборів в зоні проведення ООС не здивували: воєнний експерт

Політичний та воєнний експерт Юрій Кочевенко зазначив, що майже рівний поділ голосів між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським серед військовослужбовців, які проголосували у зоні проведення ООС, не стала для нього несподіваною. Він наголосив, що його більше здивувало перше місце діючого президента, який обійшов Володимира Зеленського тільки на 209 голосів, на спеціальних виборчих дільницях.

На його думку, армія не є окремою планетою, а є дзеркалом суспільства; це такий самий зріз суспільства, як і інший інститут.

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