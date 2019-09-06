Результати першого тижня роботи нової ВР: коментарі депутатки

Народна депутатка України Євгенія Кравчук прокоментувала перший повний робочий тиждень нової Верховної Ради України.

Вона зазначила, що у перший жеж сесійний день депутати прийняли те рішення, яке українці чекають вже декілька десятків років. На думку Кравчук - це дуже важливий результат, оскільки окрім прийняття цього дуже очікуваного виборцями рішення, вони змогли також вплинути на інші партії, які декларували свою підтримку, але могли би і не проголосувати за зняття недоторканності. Саме завдяки цим діям, на думку Кравчук, недоторканність буде фактично знята із січня 2020 року.

Кравчук заявила, що президент задоволений, що робота нової ВР почалась. Усі націлені на результат і існують побоювання, що інші партії, які пройшли до парламенту будуть затягувати процеси реформ, говорячи про регламентні норми.

Депутатка також прокоментувала запропоновану роботу в "турборежимі", введення закону про придбання сім-карток за документом, що засвідчує особу, а також розповіла про те, що депутати приховують від журналістів, закриваючи екрани своїх смартфонів під час листування.

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