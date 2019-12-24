Результати місцевих виборів для "Слуги народу" невтішні: політичний оглядач

Політичний експерт OBOZREVATEL Віталій Тисячний у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Анни Нитченко та Дениса Похили.

Він прокоментував місцеві вибори, які пройшли в Україні 22 грудня.

"Ну, не дуже позитивні вибори для Слуги народу. Самовисуванці перемогли майже по всіх округах, по всіх ОТГ. У мене є знайомі в Рівненській області, і там з 9 округів "Слуга народу" перемогла лише у трьох. Є проблема у партії влади в тому, що немає кандидатів на місцях. Вибори в ОТГ сильно відрізняються від виборів то ВР. Там люди голосують за того, кого вони знають особисто, а не за бренд партії", - заявив Тисячний

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!