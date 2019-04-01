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Результати голосування на фронті не стали несподіванкою – ветеран АТО

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Ветеран АТО Мирослав Гай зазначив, що перемога Петра Порошенка у першому турі президентських виборів, який обійшов Володимира Зеленського лише на 209 голосів, на спеціальних виборчих дільницях в зоні проведення ООС, не стала для нього несподіваною.

На його думку, армія є загальним зрізом по країні, яка відображає загальну соціально-політичну ситуацію в країні. За його спостереженнями, більшість людей, які прийшло до армії свідомо, а це, зокрема - добровольці, голосували за Порошенка. Кадрові ж офіцери, які, за словами Гая, звикли до армії старого зразку, віддали свої голоси за Зеленського.

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