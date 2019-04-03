Результат виборів говорить сам за себе: Алла Шлапак

Лідер руху "Соціальна справедливість" Алла Шлапак зазначила, що сталася перемога самих українців над собою, коли припинились звинувачення у тому, що вони продають свої голоси. За її словами, це дуже позитивна тенденція. Ще одною позитивною тенденцією вона вважає те, що "войовничий націоналізм", який був притаманний у попередні виборчі кампанії, зійшов нанівець.

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